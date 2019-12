Brukte betongblander for å lage pannekakerøre

Nyheter

Melhusfestivalen oppstod som en festival for laksefiske for 40 år siden. Den ble raskt populær, og ble en underholdningsfestival som trakk folk fra et stort distrikt. Kjente band spilte i festivalteltet, og det ble arrangert karneval, konserter, oppvisninger, standupshow og lokale talenter fikk slippe til på scenen. Et stort festivallotteri gikk i flere år med en bil som hovedgevinst.