10 oppdrag for politiet siste døgn

Nyheter

Siden i går formiddag har Gauldal politistasjonsdistrikt som blant annet innbefatter Oppdal, Rennebu, Mdtre Gauldal og Melhus, fått inn 10 meldinger. Det forteller stasjonssjef Elisabeth E. Eriksen.

To av oppdragene gjaldt viltpåkjørsel hvorav det ene gjaldt et påkjørt rådyr på E6 på Fagerhaug på Oppdal, og det andre på E6 i Melhus.

Politiet har også kontrollert en bilist på E6 i Oppdal, og Eriksen forteller at det viste seg ikke å være noe for politiet å reagere på. De andre oppdragene for politiet var personer som hadde helsemessige problemer eller det var andre forhold.

- Tenk etter om du skal skyte opp raketter Politiet ber folk tenke etter om det er trygt nok å sende opp fyrverkeri.