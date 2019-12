Startet 2020-sesongen med et brak

Nyheter

Det måtte omskyting til for at Fløttum skulle komme seg videre til cuprunden i årets julecup i leirdueskyting, som ble arrangert av Nidaros Jaktskytterklubb. Fløttum hadde innledet med 22 treff, men det hadde også to andre skyttere.

I omskytingen gjorde han ingen feil, og fikk dermed møte Robert Helmo fra Rennebu i cuprunden. Det endte med 10 treff for Erlend, og åtte treff for Helmo. Dermed var han Fløttum klar for finalen.

I hovedfinalen møttes Fløttum (Melhus JFF), Frank Våden (Rennebu JFF), Bjørnar Jensås (Nidaros SSK), Frode Skinstad (Skaun JFF) og Lars Ivar Græsli (Alvdal JFF).

Det skulle bli omskyting i finalen også. Etter 15 skudd og 15 treff sto melhusskytteren og Græsli likt. Med feilfri skyting også her, dro Erlend i land seieren.

Hele 30 skyttere fra Steinkjer i nord til Alvdal og Oppdal i sør møttes til dyst i Trondheim. Dette skytestevnet er innledningen til 2020 sesongen.

Stevnet arrangeres som et kombinert 25 skudds kvalik, hvor de ti beste skytterne går videre til en utslags cup-runde. Derfra går fem videre til hovedfinalen og skyter 15 skudd for å kåre en vinner. Stevnet må vinnes to ganger før man får pokalen til odel og eie.

RESULTATER:

1.Erlend Våga Fløttum, Melhus JFF 22-10-15-6

2.Lars Ivar Græsli, Alvdal JFF 23 -9-15-5

3,Bjørnar Jensås, Nidaros JSK 22 -9-14

4.Frode Skinstad, Skaun JFF 22 -8-13

5.Frank Våden, Rennebu JFF 24 -9-13