Hovin kan bli uten nye omsorgsboliger

Etter at det ble bygd leiligheter på Hovin, har etterspørselen etter omsorgsboliger dalt så kraftig at rådmannen ikke vil anbefale politikerne å bygge flere omsorgsboliger. Det kommer fram i et svar ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) kom med i Melhus kommunestyre før jul da Geir Tore Midttømme (Ap) spurte om det blir noe av omsorgsboligene det er satt av areal til.