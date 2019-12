Litt færre biler der nå

Nyheter

For noen år siden var veien en ser på bildet, E6. På bakketoppen er det ei bru som går over jernbanesporet, og brua førte til mang en kollisjon fordi uvante sjåfører undervurderte hvor smal brua er. Like ved veien er det bygd to pendlerparkeringsplasser. Den ene er knapt nok brukt, mens den andre som regel har en del biler parkert. Men mange sluttet å parkere der da busstilbudet ble endret.