Nyheter

- Det ligger an til et forelegg, sier etterforskningsleder Per Christian Stokke i Gauldal politistasjonsdistrikt om en mann i 20-årene som deltok på en fest i samfunnshuset på Klett.

Festen var andre juledag, og i 02-tida natt til fredag ble mannen innbrakt til arresten av politiet.

- Mannen hadde vært på festen og har blitt krakilsk der. Han slo til en dørvakt og har gjort skade på politibilen, sier Stokke.

Festen endte altså for mannens del med at han ble pågrepet for ordensforstyrrelse.