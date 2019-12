Vakker musikk og fullsatt kirke på julaften

Nyheter

De frammøtte under julegudstjenesten i Melhus kirke fikk litt av en musikalsk opplevelse. Kirka som har 500 plasser, var fullsatt under den første gudstjenesten. Hvor mange som kom på den andre var ikke klart i skrivende stund.

Melhus skolekorps med dirigent Kjartan Klingen sørget sammen med kantor Christine Goedecke for fyldig musikalsk følge. Før gudstjenesten startet, spilte korpset og underveis i gudstjenesten bidro korpset under salmesangen.

To ganger var det solistframføring ved korpsmedlemmer. Veronika Wulff Gjønnes var sangsolist på innslaget "Stjerneskudd" av Dum Dum Boys.

Prost Øystein Flø ledet gudstjenesten og holdt preken. Han tok utgangspunkt i Dum Dum Boys-sangen som kom midt i prekenen, og han kom inn på barnets rolle. Nettopp i jula blir vi som barn igjen og jula åpner barndommens rike, forklarte prosten. Han kom også inn på et barndomsminne, og sa at det var sårt. Både han og broren ble sendt til sengs fordi de ifølge prosten hadde oppført seg utidig, og de ble redde for ikke å få rattkjelken de hadde ønsket seg. Da de sto opp fra sengen og sa at de var lei seg, ble de sendt til sengs igjen av faren som mente de bare bad om unnskyldning fordi de ville ha rattkjelken.

I starten av gudstjenesten hilste prosten som var ikledd festdrakt. på sørsamisk og han leste velsignelsen på sørsamisk og norsk.

Mens det ble tatt opp kollekt, sang far og sønn "O helga natt". Leif Idar Skei og sønnen Andreas sang fra galleriet, og fikk i likhet med de andre solistene solid applaus.

I den andre julegudstjenesten i Melhus kirke spilte Kari Birgitte Skotvoll på fiolin.

Det har også vært julegudstjenester i de øvrige kirkene.

Trønderbladet ønsker leserne god jul!

