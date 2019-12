Sledetur i tettstedet

Nyheter

Dette tettstedet hadde julegrantenning som seg hør og bør første søndag i advent, og tradisjonen tro var det mulig å få en sledetur med hesten. I år var det nok snø til at hesten kunne dra sleden også på veien som går gjennom store deler av tettstedet. I bakgrunnen kan en skimte et bygg som har pyntet seg til jul, og dette bygget forbinder mange med kultur og skole. Inne i bygget er det en flott sal der det er framført blant annet konserter og show. Like ved er det en idrettshall med svømmebasseng.