- Promillekontrollene er ikke for ofte

Nyheter

- Det er kjempebra at de har promillekontroll, og det er ikke hvert år de har det. Politiet kunne hatt slik kontroll oftere, sier sjåfør Eivind Stolpnes som var en av flere som ble stanset under den store promillekontrollen i Lenavegen i Melhus sentrum.

Kontrollen varte i flere timer og startet klokka 07.50.

Tok sjåfør som er mistenkt for ruskjøring

Bilistene som ble stanset, ble bedt om å ta blåsetest. Deretter fikk de en brosjyre og pepperkaker av to ansatte i Melhus kommune. 70 sjåfører ble kontrollert. Avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at en bilist i 50-årene ble tatt med inn til blodprøvetaking fordi det er mistanke om at vedkommende har ruskjørt. Politiet har beslaglagt førerkortet til mannen.

Av-og-til

- Melhus kommune har samarbeid med organisasjonen Av-og-til , og vi ønsket å ha en aksjon for å sette fokus på at vi skal ha gode alkoholvaner i desember. Det er viktig å være i Melhus sentrum for da er vi synlige. Vi er kjempefornøyd med at politiet stiller opp og er så velvillige, sier ruskonsulent Marianne Gustavsson i Melhus kommune.

Utrykningspolitiet stilte med flere patruljer, og hadde valgt sted for hvor kontrollen skulle være.

- Dessverre er det jevnlig ruskjøring, og hver dag tar vi ruskjørere. Dette har ingen sammenheng med om det er helg eller hverdag, sier Else Stokkebø fra Utrykningspolitiet.

- Tar rusede sjåfører døgnet rundt Politiet har ekstra fokus på å avdekke ruskjøring for tida, og på Støren ble en sjåfører sendt til blodprøvetaking på legevakta fordi det var mistanke om ruskjøring.

Tone Jystad Størseth fra Utrykningspolitiet forteller at mange tar sjansen på å kjøre for tidlig dagen etter alkoholinntak. Politiet tror for øvrig at det er like vanlig med ruskjøring på bygda som i byen.