Måtte velge kontrollutvalget for tredje gang

Melhus kommunestyre måtte tirsdag velge kontrollutvalget igjen, og under valget var det på nære nippen at det ikke ble behov for å foreta enda ett valg av kontrollutvalget.

Under det konstituerende kommunestyret i oktober ble kontrollutvalget ikke valgt. Så ble det valgt et kontrolllutvalg på kommunestyremøtet i november, men da ble to varamedlemmer som ikke var valgbare, valgt inn. Rådmannen viser til at varamedlemmene Sissel Loeng Keiserås (Sp) og Marit K. Brevik (ML) ikke er valgbare fordi de er ansatt i Melhus kommune.

Sprekk allerede for flertallsgruppa Høyre er så uenig med Senterpartiet og Melhuslista at de stemte sammen med opposisjonen, men det var ifølge partiet avtalt spill.

Rådmannen bad kommunestyret som hadde møte sist tirsdag om det var mulig å fremme en tilleggssak for å få valgt kontrollutvalget på nytt igjen. Siden det var kort forberedelsestid, hadde ikke partiene hatt god tid til å finne nye kandidater til varaplassene. Forslaget lød på blant annet Sofie H. Jagtøyen (Sp) som det ene varamedlemmet.

- Det er tredje gang kontrollutvalget skal velges. Jeg vil ta opp spørsmålet om hvem som er valgbar. Ordføreren er ikke valgbar, hva med en person som har nært slektskap, spurte Gunn Inger Tevik Løvset (Ap) som lå an til å bli leder for kontrollutvalget igjen.

Gruppeleder for posisjonen, Fritz Arne Haugen (Sp), sa at saken var blitt diskutert bak ryggen på ordføreren og at konklusjonen var at det ikke var så lurt å foreslå Sofie H. Jagtøyen. Sistnevnte er datter til ordføreren. I stedet ble Hege Rofstad foreslått, og hun ble valgt inn. Gunn Inger Tevik Løvseth var på kommunestyremøtet som innkalt vararepresentant.

Kontrollutvalget består av Gunn Inger Tevik Løvseth (Ap) - leder, Heidi Evjen (SV), Eirik Engan (MDG), Arild Blekesaune (Ap), Rune Sunnset (Sp), Svein Evjen (H) - nestleder og Kirsti Hårsaker (H).