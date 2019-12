Advarer mot glatte veier og lastebil har allerede fått sleng

Nyheter

Fredag morgen advarer Vegtrafikksentralen om at det kan være glatte veier som følge av underkjølt regn, og at dette spesielt gjelder de sørlige delene av Trøndelag. Særlig strekninga Berkåk-Oppdal skal ha glatte veier.

En sjåfør har allerede fått merket at det er glatt, og politiet melder at en lastebilsjåfør har fått sleng på henger på E6 ved Ulsberg og har truffet sida på møtende personbil. Personbilen havnet utfor veien. Ifølge politiet er det uklart om føreren av personbilen er skadet. Lastebilsjåføren meldte seg for politiet. Politiet melder at det er meget glatt kjørebane, og at flere biler har fått problemer med å holde seg på veien.

- Våre entreprenører er ute for å strø og salte, men det er utfordrende forhold. Kjør forsiktig og stopp hvis det er nødvendig, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.