Onsdag klokka 11.40 pågrep politiet en mann i slutten av 30-årene mistenkt for besittelse av narkotika. Mannen befant seg på Melhus.

- Det var under kontroll av en bil at politiet fant et hvitt pulver som en mann hadde på seg. Pulveret var 10 gram amfetamin, sier avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Avsnittslederen forteller at mannen ble pågrepet og avhørt.

- Det kommer til å bli opprettet straffesak mot mannen, sier Skårsmoen.