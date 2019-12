Ingen statlige midler til rassikring i Gauldalen

Nyheter

Statens Vegvesen har gjennomgått behovet for sikring mot ulike typer skred på riks- og fylkesvegene. Rapporten skal være med i Nasjonal Transportplan for 2022 til 2033. Fylkesvegene i Trøndelag har et behov for utbedring på 106 millioner kroner. Men ingenting av dette havner i Melhus eller Midtre Gauldal.