Slik skal regionrådet bruke nesten én million kroner

Nyheter

- Regionrådet ble opprettet i 2017 og består av kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. Foranledningen var at vi får ny E6 i regionen, og vi ser at dette byr på store muligheter for vekst i næringsliv og bosetting. Da må vi stå klare for å gripe mulighetene, forklarer Løvli Yri.