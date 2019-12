Ringte på og sa han kom fra Get

Nyheter

- Han var snakket norsk og hadde med seg ei dame, forteller den eldre mannen som bor i Gimse boligfelt, i Røsslyngvegen.

Tirsdag kveld i 19-tida ringte en ung, utenlandsk mann på døra og sa han kom fra Get, men hadde ikke noe kort eller legitimasjon som bekreftet at han representerte tv- og internettselskapet.

Mannen i 20-åra så ut til å komme fra et sted langt sør, og det samme gjelder damen som var med.

Gimsemannen gjorde det klart at ikke var interessert, og han var såpass kontant avvisende at mannen i døra så ut til å like situasjonen dårlig:

- Du trenger ikke heve stemmen til meg, sa han. Han virket etter hvert nervøs, forteller gimsemannen, som er helt sikker på at dette var en useriøs henvendelse. Derfor vil han advare andre, for han utelukker ikke at flere kan komme til å få besøk av samme mann.

- Det ble ikke aktuelt at du skulle betale for noe?

- Jeg vet ikke, om jeg hadde gått inn i samtalen, hadde det kanskje blitt spørsmål om å betale for en tjeneste. Det vet jeg ikke, sier gimsemannen som sjekket med Get onsdag morgen.

- Jeg ringte Get, og de sa at de ikke hadde noe kjennskap til saken. Kundebehandleren sa at Get ikke har aktiviteter i området vårt nå, forteller huseieren fra Gimse.

Setter inn tiltak på snuplassen på Brekkåsen slik at bussene kan snu Selv de korteste rutebussene strever med å snu på Brekkåsen, og mandag var det stort møte på holdeplassen for å finne strakstiltak.