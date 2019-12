Strever med å finne rett kjønnsbalanse

Nyheter

Under kommunestyremøtet på tirsdag skal flere råd og utvalg velges, og denne gangen kan det bli ekstra fokus på at likestillingsloven skal følges. Verken krevet kommuneloven eller lov mot diskriminering ble fulgt da eldrerådet ble valgt, og rådmannen har derfor fremmet forslag om at hele eldrerådet må velges på nytt.