Skremt av bilist på Ler

Nyheter

Mandag fikk politiet melding om en hendelse på E6 på Ler. Ifølge avsnittsleder Espen Konstad i Gauldal politistasjonsdistrikt hadde episoden skjedd klokka 16.20.

- En bil skar over i motgående felt, og har nesten kommet i kontakt med melders bil. Politiet rykket ikke ut, sier Konstad.

Politiet fikk også melding fra en bilist om at vedkommende hadde kjørt på en metallgjenstand på Korporalsbrua like sør for Støren.

- Vegtrafikksentralen ble varslet, sier Konstad.

Dessuten fikk politiet melding om støyende bilkjøring på Kvål.

- Melder fortalte at han ble plaget av tømmerkjøring klokka 02.30 om morgenen. Vi har oppfordret melder til å ta kontakt med det aktuelle firmaet.