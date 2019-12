Ny rekord for demensaksjonen

Nyheter

6,6 millioner ble samlet inn under Demensaksjonen 2019. Det er ny rekord. 79.703 kroner kom fra Gauldalen.

- At frivilligheten og givergleden er stor, har vi fått bevist. Hver og kan ta litt av æren for årets rekord, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, i en pressemelding.

Ekstra gøy er det at Gauldalen har bidratt med så mye, synes Gerhardsen: - Stor takk til Gauldal demensforening, sier hun. - Demens er en stor utfordring, og ettersom vi lever lenger og blir flere eldre, kreves det er stor innsats for å møte den. Bare forskning kan stoppe demens.

- Takket være små og store bøssebærere og gavmilde givere i Gauldalen, kan Nasjonalforeningen for folkehelsen gi demensforskning et skikkelig løft, og bidra til å komme ett skritt nærmere å knekke demenskoden, jubler Mina Gerhardsen

Demensforening åpner trivselskafé Kafeen på Kroa Melhus blir en møteplass for familier som er berørt av sykdommen.

Demensaksjonen

• Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige landsomfattende innsamlingsaksjon.

• Inntektene går til demensforskning og lokal aktivitet.

• Midlene går til forskning som skal bidra til mer kunnskap om årsaker, forebygging og behandling.

• Siden 2001 har Nasjonalforeningen for folkehelsens givere bidratt med over 145 millioner kroner til demensforskning.

Demens

• Demens er en dødelig hjernesykdom.

• I dag har anslagsvis 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.

• Det finnes i dag ingen kur mot demens.

• For å finne medisiner og behandling, trengs forskning.

• Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, og finansierer demensforskning gjennom innsamlete midler.

• På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050.

Kilde: Nasjonalforeningen for folkehelsen