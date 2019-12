Varslet politiet om truende kjøper

Nyheter

Søndag fikk politilet melding om at noen i distriktet opplevde en ubehagelig kundehenvendelse etter å ha lagt ut en ting for salg på Finn.no.

- Selgeren opplevde kjøperen som truende. Rådet var politiets operasjonssentral som ble kontaktet av selgeren, var å kutte kontakten med kjøperen og varsle kunden om at politiet var blitt kontaktet, sier avsnittsleder Espen Konstad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Konstad sier at folk som opplever slike situasjoner ikke skal være redd for å kontakte politiet og be om råd.

- Om kjøpere opptrer truende er det bare å kutte kontakten, og det er også mulig å anmelde slik oppførsel, sier Konstad.