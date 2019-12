Planlegger utveksling med Madagaskar

Nyheter

Både likheter og ulikheter kan være lærerikt når ungdommer fra Øya videregående skole og en fagskole på Madagaskar møtes. Nå planlegges et utvekslingsprogram over tre til seks måneder, som kan gjelde tre elever ved begge de to skolene. To ansatte ved Fihaonana fagskole er på besøk på Øya denne uka.