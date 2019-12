Nyheter

Sent søndag kveld meldte politiet at en løs golden retriever løp på en vei i nærhenten av Åsvegen/Løvsetvegen i Melhus.

- En forbipasserende bilist klarer ikke å fange den, slik at det er fare for at den kan bli påkjørt, meldte politiet.

Politiet bad hundeeieren om å melde seg slik at hunden kunne hentes.