Kjørte i ruspåvirket tilstand med narkotika i bilen

Lørdag kveld i 20-tiden stanset en politipatrulje en mann i 40-årene på Klett.

- For det første hadde ikke bilføreren gyldig førerkort, men under kontrollen fikk politiet mistanke om at vedkommende var ruspåvirket, opplyser operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet.

Ifølge Hangaas ble det også gjort funn av narkotika i bilen til mannen som skal være fra Trøndelag.

- Fører ble tatt med inn på politistasjonen får bevissikring. Han blri anmeldt for ruskjøring, ikke gyldig førerkort og besittelse av narkotika, avslutter Hangaas.