Lederen i eldrerådet kan bli presset ut fordi han er mann

Nyheter

Under det første møtet for det nye eldrerådet i Melhus ble det kampvotering om ledervervet i eldrerådet. Steinar Nyland som har vært leder i eldrerådet, tapte kampen om ledervervet og i stedet ble Ola Lilleøkdal valgt. Voteringa førte til at Nyland i stedet ble nestleder.