- Det er sesong for ruskjøring, og politiet tar rusede sjåfører døgnet rundt. Vårt sterke råd er at en venter i mange timer etter alkoholinntak med å kjøre bil, sier avsnittsleder Espen Konstad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Onsdag klokka 16.30 kom politiet over nok en sjåfør som er mistenkt for ruskjøring, og denen gangen stoppet Utrykningspolitiet en bilfører i 40-årene på Støren.

- Han blåste over lovlig verdi, og måtte inn til legevakt for blodprøvetaking. Det ble opprettet sak og førerkortet ble inndratt, sier Konstad.

Når resultatet av blodprøven kommer, blir det klart om sjåføren hadde promille under kjøringa ifølge Konstad.

- På generell basis vil jeg si at politiet er glad for å få luket ut ruskjørere for de er en fare for alle. Ruskjøring medfører store konsekvenser også for en selv, sier Konstad.

