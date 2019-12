Har gjennomført utbygging av mobilnett i Gauldalen

Nyheter

Mobilselskapet Ice bygger Norges nye mobilnett for å ta opp kampen med de dominerende aktørene Telenor og Telia, og er Nordens raskest voksende mobilselskap, skriver selksapet i en pressemelding. Nå har de gjennomført en utbygging av sitt mobilnett i Gauldalen.

– Vi skjerper konkurransen om kundene i området. Investeringene vi gjør i Gauldalen styrker tilbudet til eksisterende og nye kunder i området, og befester vår posisjon som en nødvendig utfordrer i mobilmarkedet. Et nytt mobilnett er helt avgjørende for å sikre økt konkurranse, til det beste for innbyggere og bedrifter i området, sier administrerende direktør Eivind Helgaker.

Utbyggingen som nå er gjennomført i Melhus, Midtre Gauldal og andre deler av Gauldalen gir vesentlig forbedret dekning og hastighet for Ice-kunder i området, og er en del av selskapets pågående milliardinvestering i Norges nye mobilnett, Ice+.

Antallet basestasjoner skal dobles på landsbasis, og teknologien leveres av Nokia, en av verdens største leverandører av utstyr til mobilnett.

- Vi realiserer myndighetenes mål om økt konkurranse i det norske mobilmarkedet. Nordmenn har lenge måttet leve med høye priser og små datapakker, men jo nærmere vi kommer ferdigstillelse av vårt nye mobilnett, desto flere kunder vil få mulighet til å fullt ut utnytte våre mest populære og gunstige produkter, sier Helgaker.

Ice hadde over en halv million smarttelefon-abonnenter ved utgangen av oktober 2019, og nærmer seg en markedsandel i Norge på ti prosent. Ambisjonen er å doble denne andelen de neste årene.