Fant dødt dyr på E6

Onsdag fikk politiet melding om at det lå et dødt dyr på E6 like sør for Støren. Det forteller avsnittsleder Espen Konstad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

- Politiet rykket ut og fant ikke det døde dyret. Viltnemnda ble varslet, sier Konstad.

Kjørte på to hjorter Mandag morgen var det viltpåkjørsel i Midtre Gauldal.

Rådyr påkjørt på Singsås Klokken 15.16 mottok politiet en melding om et påkjørt rådyr ved Brattegga på Singsås.