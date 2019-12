Ønsker fritak fra den planlagte bommen i Soknedal

Nyheter

- Men vi vil be om at kommunen setter inn avbøtende tiltak for innbyggerne i grenden Skogen, vi burde få fritak fra bommen. Derfor vil Arnfinn Aakerli og jeg, på vegne av Skogen grendelag, nå sende et brev til kommunen for å be om et nytt møte. Det vil være greit å snakke med den nye rådmannen (kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord, journ.anm.) i forbindelse med denne saken, forteller Samset.