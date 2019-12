Skrensing og utforkjøring på veier

Nyheter

Avsnittsleder Finn Skårsmoen i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at det i løpet av tirsdag kom inn tre trafikkmeldinger fra Melhus.

- Den ene kom fra en melder som rapporterte om at et vogntog hadde ujevn fart på kjøringa på E6 på Kvål. Ingen patrulje var i nærheten og det ble derfor ikke sendt noen tl stedet, forteller Skårsmoen.

Den andre meldinga kom fra en brøyter som var ute for å brøyte på Rødde og som hadde kommet over en bil som lå i grøfta.

- Brøyteren sier at bilen er i veien for brøytinga. Det ble gjort forsøk på å få tak i sjåføren av bilen for å få den fjernet, sier Skårsmoen.

Melding nummer tre gjaldt skrensekjøring på fylkesveg 708.

- Det kom klage på at det var skrensing på fyklesveg 708 mellom Sagberget og Hølonda. Meldinga kom i 20.30-tida. Antakelig var dette ungdom som lekte seg på veien. Politiet var i området for å se etter sjåføren, men fant ingen, sier Skårsmoen.

Bilen som kjørte utfor fylkesveg 708 på Korsvegen ligger for øvrig fortsatt i grøfta.