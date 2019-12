Nyheter

Torsdag 24. oktober fikk Lundamo ungdomsskole besøk av lege Lene Finnestad som jobber for Leger Uten Grenser. Hun fortalte om livet som feltarbeider, og noe av det som gjorde mest inntrykk på oss var de grusomme tingene hun hadde opplevd da hun var på oppdrag i Malawi i Afrika og jobbet i fengsel.

Hun fortalte blant annet en historie der lederen av et fengsel tok maten til fangene for å mate sin egen familie. Da de kom til fengselet ble lederen arrestert, og fangene fikk mat og medisinsk hjelp med en gang. Uten hjelp fra Leger Uten Grenser hadde alle i fengselet mest sannsynlig dødd etter noen dager.

Spre kunnskap

Leger uten grenser er en organisasjon som har reist rundt i land og hjulpet i over 40 når. De er nøytrale i landene de jobber i. De hjelper alle som trenger hjelp selv om de er uenige med meningene de har. Teamene deres hjelper millioner av mennesker hvert år.

Vi på 9. trinn har jobbet med «Et grenseløst skoleprosjekt», der vi lærer om glemte kriser i verden i dag. Målet med dette prosjektet er at vi skal lære om, og spre kunnskap om glemte kriser og glemte framskritt slik at folk flest blir kjent med kriser i andre land i verden.

Vi har skrevet sju artikler vi vil dele med Trønderbladets lesere. Fem om glemte kriser: om farlige virus og mangel på vaksiner, og to om glemte fremskritt: medisiner som kan skape varig forbedring i fattige land.

Færre dør når flere vet

«Færre dør når flere vet» er mottoet til Leger Uten Grenser. Det betyr at hvis vi sprer kunnskap om krisene får flere hjelp. Vi håper at dette prosjektet vil gjøre andre engasjert, slik at disse krisene får den oppmerksomheten de fortjener. Alle kan hjelpe til, det viktigste er å ikke glemme. Ikke glem kriser, ikke glem fremskritt. Informer andre, færre dør når flere vet.

Dette er artikkel nummer en i serien Et grenseløst skoleprosjekt på Lundamo ungdomsskole.