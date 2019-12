Dette folkeslaget blir mer forfulgt enn jødene under 2. verdenskrig

Nyheter

Rohingyaene er en muslimsk minoritet fra den vestlige delen av Myanmar og et av de mest forfulgte folkeslagene i verden. Det var minst 6700 rohingyaer som ble drept i Rakhine-delstaten på kun en måned, 730 av dem var barn under fem år.

Mange har mistet sine nærmeste og flere barn er foreldreløse. Det er vanskelig å si hvordan fremtiden til disse folkene kommer til å bli.

Hvordan har de det nå i verdens største flyktningleir i Bangladesh med over 900 000 andre i samme situasjon.

Glemte kriser: Et grenseløst skoleprosjekt på Lundamo ungdomsskole «Færre dør når flere vet» er mottoet til Leger Uten Grenser. Det betyr at hvis vi sprer kunnskap om krisene, får flere hjelp.

Ingen akutt hjelp

De er statsløse og har derfor ikke flyktningstatus. Da kommer de ikke inn under FNs flyktningkonvensjon. Og har da ingen papirer på at de har rett på å komme inn i andre land som flyktning.

Det finnes ingen døgnåpen klinikk som kan gi akutt kirurgi i leirene. De bor i overfylte leirer uten nok tilgang rent vann, husly, medisinsk og mental helsehjelp. Mange bor i skråninger i improviserte hus som er laget av plast og bambus. Siden det er mye flom blir vannet ofte urent i leiren og er en stor bakteriebombe som gir akutt diare.

Husene kan bli skylt nedover skråningen. Husene i leiren kan bli ødelagt og blåse bort av monsoonregn og syklontiden. Det har blitt flom i leirene før slik at det har blitt en dårlig vannsituasjon. Det er stor fare for sykdomsutbrudd i leiren. Det er mye utbrudd av vannkopper, meslinger og difteri.

Leger uten grenser har vært med på 2540 fødsler i Bangladesh.

Hvordan de har det i Rakhine-delstaten

Rohingyaene flykter fra vold. Kvinner har blitt låst inne og det har vært mye seksuelle overgrep. Mennene ble skutt og barn ble slått i hjel eller ble kastet i vannet. Det er dårlig helsehjelp.

– De begynte å stikke oss med macheter. En av mennene stakk meg nær vaginaen min, veldig nært. En annen stakk meg i halsen. På fanget holdt jeg mitt nyfødte barn, kun 28 dager gammel. De slo babyen min så hardt med noe i hodet at han døde. Jeg er glad jeg overlevde, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Jeg har ingenting, kun klærne jeg står og går i. Jeg kjenner ingen, og barnet mitt er dødt. Jeg prøver å ikke tenke på det, men det er vanskelig, fortalte en kvinne til Leger Uten Grenser i Bangladesh. (Anonym pasient hos leger uten grenser).

Hva mener Leger uten grenser:

– Det er veldig trist at det er slik for rohingyaene. Når du flykter, er det stor sannsynlighet for å bli torturert og voldtatt på veien. Noen ganger kan kanskje et barn bli drept, eller noen foreldre blir drept og barna dør av sult. Det er mye som kan skje når de flykter. Det er veldig synd. Det er bra at vi har en organisasjon som heter Leger uten grenser, som jobber i land der de ikke har det så bra. De jobber i fengsler og der det er krig. De gir medisiner og redder liv. (Puneet Kaur. Lege for Leger uten grenser)

Dette er artikkel nummer to i serien Et grenseløst skoleprosjekt på Lundamo ungdomsskole.