Advarer om sterke vindkast

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om at det kommer inn et kraftig lavtrykk som kan gi mye snø i fjellet og kraftig vind både langs kysten og i fjellet.

Midtre Gauldal er blant kommunene som har fått farevarsel, mens dette er ikke utstedt for Melhus. I Melhus kan det også bli en del vind, men ikke så kraftig som i nabokommunen i sør. Vinden vil ifølge Meteorologisk institutt, komme fra sør eller sørvest. Vinden er ventet å øke på fra tirsdag kveld, og kombinert med snøbyger kan det bli skikkelig snøfokk. Meteorologisk institutt varsler at vinden kan føre til at det kjennes kaldere ut enn gradestokken viser.

I Soknedal er det nå sju minusgrader og følt temperatur ifølge Meteorologisk institutt er minus 12. Forsikringsselskapet Tryg skriver i ei pressemelding at folk bør forberede seg på vanskelige kjøreforhold.

Tirsdag er det ventet typisk vintervær med kuldegrader, og fra onsdag av blir det mildere.

