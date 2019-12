Trafikkuhell i Soknedal

Nyheter

Trønderbladets tipser på stedet opplyste deretter at en lastebil med bred last hadde truffet en annen lastebil.

- Den brede lasten traff bakparten på kjøretøyet som er avbildet, sa tipseren til Trønderbladet.

Operasjonsleder Viola Elvrum i politiet opplyste at trafikkuhellet skjedde på E6, like nord for Soknedal sentrum.

Oppstod trafikale problemer

Politiet opplyste først på Twitter at hendelsen dreide seg om et vogntog som hadde kjørt borti personbiler.

- Ikke personskade, men trafikale utfordringer. Politiet rykker ut, opplyste politiet på Twitter klokken 11.53.

Klokken 12.07 ble det meldt at politiet hadde ankommet.

- Kjøretøyene er ute av vegbanen, trafikken går som normalt på stedet, meldte politiet på Twitter.

Trafikkuhell på E6 Personbil og lastebil involvert.