Kan bli bråstopp for modellflyplassen i Melhus

Nyheter

Tirsdag skal Melhus formannskap behandle søknaden fra Trondheim Modellflyklubb om å få godkjent eksisterende modellflyplass ved Udduvoll og planen om en utvidelse. Trondheim Modellflyklubb ønsker å utvide anlegget med blant annet brakke, markterrasse og handikapparkering.

Som begrunnelse for utvidelse viser klubben til økende medlemsmasse, og at spesielt yngre medlemmer kommer til. Dessuten viser klubben til at den har samarbeid med næringsliv og NTNU om bruk av anlegget til forskning på droneteknologi. Ifølge klubben er Udduvoll Airfield regionens beste modellflyplass. Klubben søker om dispensasjon fra dagens reguleringsplan som gjelder steinbrudd og jordfyllingsområde på Udduvoll.

Imidlertid mener rådmannen at det aldri er søkt om noen tillatelse om å få etablere anlegget, og rådmannen opplyser i saksframlegget til formannskapsmøtet at klubbens aktivitet på Udduvoll kan ha vart i 20 år. Rådmannen mener at politikerne bør si nei til godkjenning og utvidelse. Begrunnelsen fra rådmannen er at modellklubbens aktivitet ikke er i tråd med dagens reguleringsplan.

Søknaden fra Trondheim Modellflyklubb har vært ute på høring, og Statens vegvesen anbefaler at klubben utarbeider egen reguleringsplan. Udduvoll Airfield ligger like ved fylkesvegen (fylkesveg 6606) mellom Melhus sentrum og Udduvoll, og vegvesenet mener det både er for kort siktsone ved avkjørselen og en uheldig utforming av utkjørselen. I merknaden skriver vegvesenet at det kan godkjennes en dispensasjon for modellflyklubben om avkjørselen utbedres.

8000 karameller dalte ned over Flå stadion Karamellslippet er ett av høydepunktene under fotballcupen ifølge idrettslaget.

Fylkesmannen anbefaler avslag på søknaden, og viser til flyplassen er på dyrket mark og at en utvidelse kan berøre enda mer dyrkajord. Videre etterlyser Fylkesmannen støyutredning. Overfor Melhus kommune har Fylkesmannen varslet at dersom formannskapet innvilger dispensasjonen, kan Fylkesmannen komme til å klage på vedtaket.