Fikk 61.000 kroner i bot etter promillekjøring

Under kjøreturen i 05-tida en søndag i november kjørte en mann i 20-årene fra Midtre Gauldal med promille. Promilleprøven som ble tatt en drøy time senere, viste en promille på 0,85.

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, tilsto mannen.

- Retten legger til grunn at siktede har holdt en høy hastighet. Det vises til at innmelder til politiet uttalte at bilen "kjørte for fort til at melder kunne holde følge", heter det i rettspapirene.

Videre har retten lagt vekt på at mannen kjørte over en lengre strekning, og mener det er skjerpende.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til fengsel i 28 dager. Dette forslaget fulgte tingretten og dømte mannen til 28 dagers fengsel. Mannen har også fått ei bot på 61.000 kroner, tap av førerrett i to år og pålegg om å ta full førerprøve om han vil ha førerkort igjen. I tingretten vedtok mannen dommen.