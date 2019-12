Grunneieren blir pålagt kommunens utgifter til undersøkelse

Nyheter

Et anonymt tips til Skaun kommune den 29. juli i år gikk ut på at en grunneier på nordsida av Malmsjøen hadde brukte ugressmidlet Roundup på et fem mål stort utmarksområde. Malmsjøen er drikkevannskilde for innbyggere i Skaun kommune, og ligger nært grensa til Melhus, vest for Ånøya.