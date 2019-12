Færre konkurser i Melhus, men frykter et lite ras

Nyheter

Konserndirektør Vegard Helland fra Sparebank1 SMNs bedriftsmarked sa under bankens julemøte i Melhus at det tilsynelatende er mange konkurser i høst, men at dette ikke har vært realiteten i Melhus. I Melhus har det i år vært 12 konkurser mot 14 i fjor.