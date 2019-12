Utsetter direktebussen til februar

Nyheter

Hovedutvalg for transport påla AtB å sette inn direktebuss for Melhus også utenom rushtid innen 20. januar neste år. Det mener AtB er umulig å rekke, og skriver i ei pressemelding at "forbedring og justering av rutetilbudet" vil skje fra 3. februar.

Mangel på direktebuss fører til at bussreisende må benytte omstigningspunkt på Stor-Rosta noen dager lenger enn det politikerne forutsatte. Tillerterminalen blir ifølge AtB ikke tatt i bruk før 3. februar, og den skal derfor ikke benyttes som omstigningspunkt for dem som reiser fra Melhus og tilbake igjen.

Fra 3. februar blir det altså direktebuss mellom Melhus skysstasjon og Trondheim sentrum. AtB har ikke funnet noen løsning ennå for strekninga Brekkåsen-Melhus i rushtida, og reisende på den strekninga må fortsatt bruke matebuss slik tilfellet er for Løvset-Melhus skysstasjon. Snuplassen på Brekkåsen er utformet slik at det ikke er mulig for de nye 15 meter lange bussene å snu der. Utenom rush og i helga blir det direktebuss mellom Brekkåsen og Trondheim sentrum med en avgang i timen.

Hovedutvalget for transport krevde at AtB gjorde som politikerne gjør - lyttet til folket i Melhus og gjeninnfører direktebussen. Ruteendringa 3. august førte til en storm av protester, og folkeopprøret ble kanalisert gjennom protestaksjonen melhusbyggen Jan Arne Vold satte i gang på Facebook.

- Årsaken til flytting av oppstartsdato er tiden det har tatt å utarbeide og kvalitetssikre endringene basert på vedtak i Hovedutvalg for transport 20. november - sak 78/19 vedrørende busstilbudet mellom Trondheim og Melhus. AtB har derfor i samråd med operatørene valgt å endre oppstart til 3. februar i stedet for 20. januar som først annonsert. Dette for å sikre kvaliteten i leveransen, heter det i pressemeldinga.

Trønderbladet skrev nylig om at AtB etter bare noen dager kuttet ut flere avganger med ekspressbusser fordi det kom klager fra Klett på at ekspressbussene ikke kjørte innom holdeplassen der.

- Bare vinnere i kampen for direktebuss Aksjonsleder Jan Arne Vold er overveldet over de mange lykkeønskningene han har fått etter at det ble klart at Melhus får tilbake direktebussen. Men han vil ikke beskrive AtB som en taper.