Reagerer på pålegg om å bygge sykkelhotell for 200 sykler

Områdeplanen for Melhus sentrum kommer opp på nytt igjen i Melhus formannskap fordi Bane NOR ikke godtar at en bestemmelsen om et sykkelhotell med plass til 200 sykler og ladestasjon for elsykler knyttes opp mot planer om dobbeltspor. Bane NOR peker på at politikerne har vedtatt et punkt om at før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger om etablering av flere spor for jernbanen, må det også bygges et sykkelhotell med minimum 200 sykler.