Politiet bevæpnet seg etter trusler i Melhus

Mandag klokka 16.54 fikk politiet melding om en konflikt mellom to personer i Melhus ifølge operasjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politidistrikt. Ustad forteller at det ble meldt om at det var blitt framsatt trusler.

- Disse to er kjente av politiet fra før, og ut fra historikken ble det iverksatt en væpnet aksjon. Politiet aksjonerte, og det viste seg at det ikke var så galt som først meldt. I boligen ble det påtruffet tre personer. Politiet gjorde funn av narkotika, sier Ustad.

Operasjonslederen forteller videre at personene ble avhørt på stedet og at det opprettes sak. Ingen ble innbrakt av politiet.