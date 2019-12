HUNT-oppslutning på 50,2 prosent i Midtre Gauldal

Nyheter

- 39,5 prosent av menn i kommunen har besvart spørreundersøkelsen, og 62,4 prosent av kvinnene, opplyser Myklevoll.

- HUNT forskningssenter ved NTNU og vi som kommune var på forhånd forsiktige med å gå ut offentlig med våre forhåpninger om svarprosent, men HUNT bekrefter at undersøkelsen totalt langt overgikk deres forhåpninger om svarprosent, forteller Myklevoll.

- Får representative data

Myklevoll opplyser at spesialrådgiver Kyrre Kvistad i Trøndelag fylkeskommune nå melder at de har fått gode, representative data for alle aldersgrupper hos begge kjønn i alle kommuner, også Midtre Gauldal.

- Rent statistisk kunne vi fått gode nok tall med en mindre svarprosent, hvis dette hadde fordelt seg representativt på kjønn og alder. Men - takket være innsatsen til innbyggerne her, fikk NTNU et kjempegodt materiale å jobbe med. Vi kommer tilbake med resultater fra undersøkelsen utpå nyåret, sier Myklevoll.

Så mange besvarte HUNT-undersøkelsen i Midtre Gauldal - Tallene viser det vi har fått inn av digitale besvarelser. I tillegg kommer det vi får inn av papirskjema fra gruppen 76+ og andre som har bedt om å svare på papirskjema, sier spesialrådgiver Kyrre Kvistad i Trøndelag fylkeskommune.

- Konfidensielt og anonymt

All informasjon fra spørreundersøkelsen skal være konfidensiell og anonym, og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring. Dataene lagres i lukket dataløsning uten oppkoblingsmuligheter til internett og benyttes kun til helseforskning og statistikk.

HUNT skal blant annet sikre forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt kommune.

140.000 nordtrøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984. Nå er resten av Trøndelag også inkludert. Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og HUNT Forskningssenter ved NTNU som står bak utvidelsen. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag er samarbeidspartnere. Dette opplyser Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.