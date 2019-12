Vil ha fortetting på kirkegården

Nyheter

- Jordvern er et felles anliggende for kommunen og kirka. Det er viktig å legge til rette for økt gjenbruk av kirkegårder og kremasjon, sa biskop Herborg Finnset da hun søndag var på visitasgudstjeneste i Melhus kirke.

Bruken av kirkegårdene tok biskopen opp to ganger i foredraget hun holdt etter selve gudstjenesten. En fullsatt kirke var til stede under gudstjenesten som var for alle soknene i Melhus, mens det var litt færre som lyttet til foredraget etterpå. I foredraget kom biskopen blant annet inn på den store frivillige innsatsen, det store engasjementet hos kirkelig ansatte og omtanken for dem som trenger bistand.

Biskopen kommer til Melhus Alle soknene i Melhus skal få besøk når biskopen er på visitas.

Fortetting på kirkegården var også en del av budskapet til biskop Finnset. Biskopen oppfordret til gjenbruk av gravfelt - noe hun foreslo kan motiveres gjennom festeavgifta. Videre anbefalte hun at det er navnet gravlund ved alle kirkene, og at det motiveres til økt bruk av kremasjon. I Melhus er det svært få som velger kremasjon, og de aller fleste ønsker kistegrav. Flere kirker har fått navnet gravlund.

– Endelig er den kommet Det er to meget fornøyde damer som besøker Horg kirkegård og betrakter den nye minnelunden.

Biskopen nevnte også den ytre rehabiliteringa av Melhus kirke, og hun sa at når yttersiden er tatt vare på, men det også gjøres noe med den innvendige siden av kirka. Melhus kirke er fra slutten av 1800-tallet, og har gått gjennom en rehabilitering utvendig på grunn av fuktskader.

Kirka har fuktskader Melhus kirke har fått fuktskader både innvendig og utvendig, og blir nå rehabilitert.

Inne i kirka er det en del slitte overflater. Biskopen opplyste at Melhus kommune er orientert om at det er til dels store behov for bevilgninger til kirkene og da spesielt til Melhus kirke.

Biskop Herborg Finnset på rundtur i Melhus Om ei uke kommer biskop Herborg Finnset på visitas til Melhus, Hølonda, Horg og Flå sokn.

Trønderbladet kommer tilbake med en fyldigere artikkel om visitasgudstjenesten.

Traff de eldste og de yngste – Det er viktig å møte de yngste, men like viktig er det å møte de eldre også, sier biskop Herborg Finnset, på visitas i Melhus.