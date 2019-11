Sløyfer ekspressavganger etter kort tid

Nyheter

AtB endret noen av bussavgangene fra Melhus retning Trondheim til ekspressbusser, og dette innebar at bussene kjørte rett ut på E6. Først ble det sterke protester fordi det ikke var mulig for folk å parkere på pendlerparkeringa på Brubakken, og der er det gratis å parkere for pendlere.

Så ble det ny ruteendring der busser likevel skulle innom Brubakken. Noen av avgangene gikk rett ut på E6 fra Brubakken - noe AtB mente kunne være et svar på kravet om direktebuss fra Melhus. Under et folkemøte kom det protester mot at bussene ikke lenger skulle svinge innom Klett og heller ikke kjøre langs lokalveien som går forbi Skottvoll og Ekra.

Protestene har AtB nå tatt til følge, og melder at det fra mandag 2. desember ikke lenger blir ekspressbuss på noen av avgangene. I stedet skal bussene kjøre innom Klett.

Hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune har pålagt AtB å gjeninnføre direktebuss fra Melhus og tilbake også utenom rushtid, og da innen 20. januar. AtB har fortsatt ikke endret informasjonen på sin nettside til at det blir direktebuss, og skriver fortsatt at det blir omstigning på Tiller.

Under møtet i hovedutvalg for transport fortalte administrerende direktør Janne Sollie i AtB til politikerne at AtB har hatt en rekke utfordringer som at Tillerterminalen ikke sto ferdig til 3. august, og at reiseappen ikke har fungert. AtB har også meldt fra at tellesystemet ikke har fungert.

Trønderbladet har kontaktet AtB for å få en kommentar til at ekspressbusser forsvinner, og direktør Grethe Opsal for kommunikasjon og drift i AtB. har ikke besvart henvendelsen.

