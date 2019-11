AtB og det nye busstilbudet

Nyheter

- AtB er et selskap som organiserer kollektivtrafikken og som eies av Trøndelag fylkeskommune

- I 2014 fikk AtB bestilling på et nytt rutetilbud

- Tidligere hadde AtB laget et busstilbud der alle skulle ta buss inn til Trondheim sentrum og bytte buss der. Dette førte til mye busstrafikk i Trondheim sentrum

- Det nye busstilbudet består av superbuss (omdøpt til metrobuss) og busser fra 12–15 meter

- AtB hadde planlagt å iverksette det nye rutetilbudet i fjor, men rakk ikke det

- I forkant av ruteendringa 3. august hadde AtB møte med blant annet brukerutvalget i Melhus, og fikk advarsel om at omstigningspunkt ikke ville fungere

- AtB innførte et system med omstigningspunkt på Tiller og Tempe. Derfra skal metrobuss ta med reisende inn til Trondheim sentrum, og fram dit skal folk reise med kortere busser

- Avtalen med operatørene gikk ut i august, og AtB valgte å iverksette det nye rutetilbudet med Vy og Tide som operatører selv om mye ikke var klart som Tillerterminalen og snuplass på Brekkåsen

- Snuplassen på Brekkåsen er for liten slik at de nye 15 meter lange bussene ikke kan brukes. I stedet har AtB satt inn 12 meter lange busser som går fra Brekkåsen til Melhus sentrum

- Løvset fikk litt bedre busstilbud på kveldstid og helg, men har også matebuss

- Siden Tillerterminalen ikke var ferdig, ble det lagt et omstigningspunkt til Stor-Rosta. Først ville Trondheim kommune og Miljøpakken ikke sette opp busskur der, men gikk med på å sette opp et lite skur. Trønderbladet har kalt Stor-Rosta for ingenmannsland - et uttrykk som også AtB har brukt etterpå

- Tillerterminalen er forsinket, men er bebudet åpnet 20. januar ifølge AtB. Denne skal likevel ikke brukes som omstigningspunkt av melhusbyggene fordi hovedutvalg for transport har pålagt AtB å gjeninnføre direktebuss fra Melhus også utenom rushtid

- Det nye rutetilbudet vakte sterke reaksjoner helt fra starten av. Rute 38 som gikk fra Brekkåsen til Hommelvik/Stjørdal var fjernet, og i stedet skulle folk benytte omstigningspunktet utenom rushtid

- Jan Arne Vold fra Melhus startet en aksjon for å få tilbake direktebussen, og Facebook-gruppa fikk over 4000 medlemmer. Det var et voldsomt engasjement i gruppa. I3. november arrangerte de folkemøte i c-bygget ved Gimse-skolene med nesten 500 oppmøtte sammen med Senterpartiet, Høyre og Melhuslista

- Aksjonslederen samlet sammen med andre, inn flere tusen underskrifter for direktebuss, og dette ble overlevert til AtB-direktøren. Gruppa laget også klistremerker med at bil må brukes fordi busstilbudet ikke er godt nok

- AtB bebudet at gjeninnføring av rute 38 ville koste 8,8 millioner kroner

- Politikerne har diskutert om penger til direktebuss kunne hentes fra byvekstavtalen eller fra bompengeforliket

- Samferdselsdirektør Erlend Solem innkalte AtB på teppet til hovedutvalget på grunn av bussopprøret i Melhus

- AtB lanserte forrige tirsdag et nytt rutetilbud der rute 71 fra/til Melhus skulle få tre avganger i timen kveld og lørdager fra 20. januar. Dette vraket hovedutvalg for transport og i stedet blir det direktebuss med minimum en avgang i timen utenom rushtid. I tillegg kjører regionbussene

- Under folkemøtet overleverte aksjonslederen forslag til vedtak som fylkespolitikerne kunne gjøre, og ei uke senere vedtok hovedutvalg for transport å pålegge AtB å gjeninnføre direktebuss også utenom rushtid. Direktebuss er byttet med de tre avgangene i timen, og i stedet blir det en avgang i timen på kveld og helg som nå

- Fylkeskommunen, Statens vegvesen, AtB og Melhus kommune har nettopp hatt befaring på snuplassen på Brekkåsen for å se om det er mulig med strakstiltak slik at også de 15 meter lange bussene kan snu der. Planen er at det senere kan bli bygd en ny snuplass et annet sted på Brekkåsen