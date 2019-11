Nyheter

I Melhus sentrum er hovedgata pyntet til jul, og julegata tennes i dag fredag. I morgen blir det tenning av julegrana foran Melhus rådhus, og det skjer i forbindelse med Jul i Melhus.

Juletreet i Melhus sentrum er satt opp Årets julegran er fra Hølonda, og skal tennes under Jul i Melhus.

På Støren tennes julegrana på søndag, og tradisjonen tro blir det fakkeltog fra Støren sentrum og fram til helsesenteret. Der venter korsang, gløgg og ikke minst nissebesøk.

Rundt om i grendene blir det i løpet av helga tent mang en julegran. Med snøfallet som har vært, blir det ekstra fin førjulstemning.

Meteorologisk institutt har sendt ut faremelding om at det ventes mye snø i Trøndelag, og slik værmeldinga er for de kommende dagene, ser det ut til at det vil bli mange snøbyger. Meteorologene er i julegrantenningshumør, og har anbefalt varme klær når det blir samling utendørs for å være med på arrangementene.

