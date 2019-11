Ringte politiet fra Budalen og sa at de var kalde

Nyheter

Onsdag klokka 16.51 fikk politiet melding fra to på tur i Budalen om at de trengte hjelp.

- De ringte politiet og sa at de visste hvor de var, men at de er kalde. Da har de vel hatt med for lite utstyr. De ber om hjelp, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Politiet fikk angitt en gps-posisjon for hvor de to turgåerne var. Ustad forteller at det ikke framgår av loggen hvor i Budalen innringerne var på tur. En redningsaksjon ble vurdert igangsatt av politiet.

- En time senere ringer de tilbake og sier at de har kommet seg til vei. Redningsaksjonen ble avblåst, sier Ustad.