Inndro førerkoret etter trafikkulykke på Rognes

Nyheter

Politiet fikk torsdag ettermiddag melding om at det hadde vært ei utforkjøring på fylkesveg 30 ved Rognes. Meldinga kom til politiet klokka 15.25.

Nødetatene rykket ut til ulykkesstedet.

- Det er to personer i bilen og disse sjekkes av helsepersonell. Foreløpig vet vi ikke skadeomfang, sier operasjonsleder Ellen Marie Brende i Trøndelag politidistrikt.

Litt senere melder politiet at de to i bilen er tatt med i ambulanse til legevakta for en sjekk. Førerkortet til sjåføren er ifølge politiet, beslaglagt.

Operasjonslederen forteller at bilen har havnet utfor veien, men står på hjulene. Sjåføren skal ifølge politiet ha kjørt inn i et betongelement ved innkjørselen til et hus.

- Det er ganske store materielle skader på bilen. På veien er det en del trafikk, og det foregår trafikkdirigering på stedet, sier Brende.

Ifølge operasjonslederen har det ikke kommet spesifikk melding om at det skal være glatt på veien. Vegtrafikksentralen melder at det er redusert framkommelighet på ulykkesstedet.