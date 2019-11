Vil ha dine innspill til arealplanen i Midtre Gauldal

Nyheter

- Det er viktig å få en god, helhetlig og oppdatert arealdel i kommuneplanen, som gir forutsigbarhet og minsker antall dispensasjonssaker, sier Dew.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i mars 2015. Samfunnsdelen er gjeldende fra 2014 til 2030. Nå er det altså arealdelens tur, og den skal gjelde fra 2020 til 2031.

- Revidering av en arealplan er en omfattende prosess, og kommunen samarbeider med plankontoret i Rennebu for å få til best mulig resultat. For kommunen er det viktig å legge til rette for en god prosess som gjør det mulig for innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre interesserte å komme med innspill og synspunkter på planen, sier Dew.

Alle kan nå komme med innspill frem 13. desember.

