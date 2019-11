Fryktet at noen hadde falt i Gaula

Nyheter

Mandag kveld ble nødetatene varslet etter at noen hadde observert en sparkesykkel og ei lommelykt på et isflak ved Melhusbrua i Melhus sentrum. Melhusbrua går over Gaula.

- Det var klokka 20.02 det kom inn melding om observasjonen. Både AMK og Hovedredningsentralen ble alarmert. Etterhvert viste innhentede vitneopplysninger at sparkesykkelen hadde ligget på isflaket også tidligere på dagen. Lommelykta kom i ettertid, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ustad forteller at det da ble konkludert med at det ikke var behov for å iverksette en redningsaksjon.