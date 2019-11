Ulvejakta starter 1. desember

Nyheter

Lisensjakta på ulv starter 1. desember, og rovviltnemnda region 6 har vedtatt at det kan skytes tre ulver i Trøndelag og Møre og Romsdal. NOAH har klaget på dette, men rovviltnemnda har avslått klagen.

Ulv skutt på Lundamo Jegere gikk på spor etter ulven og så ble den skutt lørdag formiddag.

Ulvejakta kan pågå helt til 31. mai ifølge seniorrådgiver Anders Braa i Miljødirektoratet.

Sist vinter ble det skutt en ulv på Lundamo, og den toårige hannulven skal ha forårsaket skade på husdyr. Jegere fra flere steder i landet kom for å jakte på ulven. Ulvejakt er kontroversielt, og ulveskytteren ønsket ikke å stå fram med navn i intervjuet Trønderbladet hadde med ham. Det er for øvrig ikke første gang ulv er blitt observert på Lundamo, og for noen år siden ble det også funnet ulvespor og skadde husdyr.

Ulven kan ha kommet fra Sverige Statens naturoppsyn tror det er en svensk ulv som nå er skutt på Lundamo.

- Det er ikke påvist ulv etter den som ble felt før i år. Derimot er det påvist ulv i gamle Nord-Trøndelag. Men jeg kan ikke garantere at det ikke er ulv på Lundamo likevel, sier seniorrådgiver Braa.

Ifølge en henvendelse Trønderbladet har fått, har det kommet en ny ulv inn i området og at det vil det bli jaktet på ulv på Lundamo når lisensjakta starter på søndag.

I vårt område er det også andre rovdyr som bjørn, gaupe og jerv.

Aldri har det vært færre rovviltskader på sau Antallet påviste rovviltskader på sau hittil i sommer er lavere enn i samme periode helt siden 2000, ifølge Miljødirektoratet.