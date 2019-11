Dette gjør Midtre Gauldal før Norsk Kylling flytter

Nyheter

Kommunedirektøren ønsker å invitere formannskapet til innspill på de to hovedsporene kommunen nå jobber etter: 1. Få oversikt over konsekvenser for samfunn og kommunal tjenesteproduksjon, for å minimere de negative utfallene og forebygge konsekvensene av flyttingen. 2. Øke attraktiviteten og skape en positiv samfunnsutvikling, blant annet ved å fremme en søknad til Trøndelag fylkeskommune om at Midtre Gauldal kan bli regional omstillingskommune i 2020.